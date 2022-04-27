Почта России обнародовала график работы отделений в майские праздники в Рязанской области. 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше.

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2 мая отделения почты будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей области будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении почты. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.