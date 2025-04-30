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Фото: Почта России
Общество

Почта России изменила график работы в майские праздники

Алексей Самохин

1 и 9 мая будут выходными днями для всех отделений Почты России в Рязани и области, за исключением тех, которые выдают заказы с маркетплейсов — они продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Почты.

30 апреля и 8 мая все почтовые отделения закроются на час раньше, кроме тех, что обслуживают клиентов по выдаче заказов с маркетплейсов.

1 и 9 мая почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические издания. Пенсии и социальные пособия доставят согласно графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

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В остальные дни почтовые отделения будут работать по обычному расписанию.

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