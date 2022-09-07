Почта России и Российский экологический оператор подписали соглашение о сотрудничестве

Российский экологический оператор (РЭО) поделится с Почтой России экспертизой в организации ответственного производства и потребления, а также утилизации отходов. Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина и заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королёв.

Партнёры разработают совместные программы в области экологии. РЭО будет консультировать Почту и помогать проводить акции по раздельному сбору отходов для последующей переработки. Эти мероприятия станут частью национального проекта «Экология».

Чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, Почта снижает использование бумаги в офисах и отделениях. Для этого компания в том числе развивает электронный документооборот. Клиенты Почты могут получать заказные письма в мобильном приложении или личном кабинете zakaznoe.pochta.ru. В 2022 г. этот сервис уже позволил сэкономить 1100 тонн бумаги и спасти от вырубки почти 19 тысяч деревьев.

В 2022 году Почта запустила в продажу коробки для посылок с новым механизмом заклейки. Он снижает количество этапов переработки использованной упаковки и расширяет возможности для её вторичного использования. Кроме того, у Почты есть проект Green Post, цель которого – привлечь внимание сотрудников к важности сортировки отходов. В офисах компании по всей стране корпоративные волонтёры организуют сбор пластиковых крышечек. В конце 2021 году Почта впервые приняла участие во всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБаттл.