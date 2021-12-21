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Вторник, 21 декабря, 2021
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Почта России и Фонд защиты детей отправят в Рязанскую область новогодние подарки детям-сиротам

7info7

Почта России отправит более 1 200 благотворительных посылок с новогодними подарками от Фонда защиты детей. Их получат воспитанники 1 000 детских домов во всех 85 регионах нашей страны и 200 детей-инвалидов с Дальнего Востока, которые находятся на домашнем обучении. Все расходы по отправке груза Почта берет на себя.

В Рязанской области посылки придут в Елатомский, Рыбновский, Солотчинский и Костинский школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Это вторая подобная совместная акция Почты России и Фонда защиты детей. В прошлом году перед новым годом партнеры отправили более 1 000 посылок с книгами для библиотек детских домов.

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Среди подарков – энциклопедии, художественная литература, сказки, журналы, развивающие игры, наборы для поделок и игрушки. Несколько посылок с книгами, напечатанными по системе Брайля, предназначены для слепых детей.

– Доставить 1200 посылок в населенные пункты от Владивостока до Калининграда в самое пиковое время, перед новым годом, – достаточно сложная задача. Но мы сможем это сделать благодаря обширной логистической сети Почты, которая охватывает каждый адрес в стране, – прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

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