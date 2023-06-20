Почётный гражданин Рязанской области Николай Дроздов отмечает 20 июня день рождения

Учёный и профессор Николай Дроздов отмечает сегодня 86-й день рождения. Знаменитую программу «В мире животных» Николай Николаевич вёл более 35 лет.

Он также участвовал в многочисленных научных экспедициях как по территории нашей страны, так и по всему миру, — напоминают в группе Рязанский Формат ВКонтакте.

Профессор написал больше 200 научных и научно-популярных статей, десятков книг, учебников и учебных пособий. Дроздов награждён орденами Дружбы, Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и рядом других престижных, в том числе зарубежных наград.

В 2007 году Николай Дроздов стал Почётным гражданином Рязанской области – за значительный вклад в решение задач духовного и культурно-образовательного развития региона.

Желаем Николаю Николаевичу крепкого здоровья и благополучия!