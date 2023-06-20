Вторник, 20 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Почётный гражданин Рязанской области Николай Дроздов отмечает 20 июня день рождения

Татьяна Проводина
Скриншот из видео передачи "В мире животных". Выпуск №5, 2017 год

Учёный и профессор Николай Дроздов отмечает сегодня 86-й день рождения. Знаменитую программу «В мире животных» Николай Николаевич вёл более 35 лет.

Он также участвовал в многочисленных научных экспедициях как по территории нашей страны, так и по всему миру, — напоминают в группе Рязанский Формат ВКонтакте.

Профессор написал больше 200 научных и научно-популярных статей, десятков книг, учебников и учебных пособий. Дроздов награждён орденами Дружбы, Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и рядом других престижных, в том числе зарубежных наград.

В 2007 году Николай Дроздов стал Почётным гражданином Рязанской области – за значительный вклад в решение задач духовного и культурно-образовательного развития региона.

Желаем Николаю Николаевичу крепкого здоровья и благополучия!

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Шелкопряд съел лес в Клепиковском районе Рязанской области

Видео голых деревьев публикуют в соцсетях.

Театральная «Сказка»

Первая смена в оздоровительном лагере "Сказка" посвящена театральному искусству и проходит под девизом «Театр начинается сегодня!»

Рязанский оздоровительный лагерь «Смена» живет активной и интересной жизнью

Первая смена в лагере называется "Мир дружбы".

Рязанка перевела мошенникам 640 тысяч рублей

Под воздействием психологических приёмов женщина следовала инструкциям злоумышленника, хотя не раз слышала о подобных схемах в СМИ.

В Скопинском районе продолжается строительство школы и детского сада

На данный момент на обеих строительных площадках завершены работы по нулевому циклу.

Появились фото с места смертельного ДТП в Рязанской области

Утром 20 июня в рязанском райцентре Сапожок произошло смертельное ДТП, сообщил 7info очевидец. По его словам, на улице Пушкарской опрокинулся грузовик «тонар» с воронежскими номерами. Водитель погиб. 7 info публикует фото с места ЧП. Официальная информация уточняется.

Физическая культура против употребления алкоголя

Доказано, что пять минут физических упражнений могут действовать положительно на состояние организма и уменьшить желание употребить алкоголь, снижая тревожность и беспокойство, улучшая настроение.

Движение к здоровью

По статистике люди двигаются в среднем на 96% меньше, чем 100 лет назад. Чтобы выжить, нужно срочно менять привычки и регулярно заниматься физической культурой, а кому позволяет состояние организма - спортом.

Гиподинамия — болезнь века

Такое состояние приводит к нарушению всех систем и органов, лишает человека жизненной энергии и может привести к депрессии.

МЧС предупреждает рязанцев о резком изменении погоды

При грозе ветер усилится до 12-17 м/с.

РНПК подтвердила соответствие систем менеджмента международным стандартам

Сертификация систем менеджмента – общепринятое в мировой бизнес-практике подтверждение профессионализма, ответственности и стабильности качества выполняемых работ и услуг предприятия.

Александр Шаститко назначен заместителем губернатора Рязанской области

Александр Шаститко займётся вопросами сельского хозяйства.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации