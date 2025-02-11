Почётный адвокат опасается нового способа штрафовать водителей через «Госуслуги»

Портал «Госуслуги» запустил новую функцию: теперь любой пользователь может отправить анонимное сообщение владельцу транспортного средства, указав его государственный регистрационный номер. Это позволит оперативно информировать автовладельцев о различных ситуациях: спущенном колесе, горящих фарах, сработавшей сигнализации, эвакуации, ДТП или блокировке проезда.

Новая опция вызвала опасения у экспертов. Почётный адвокат России, вице-президент «Движения автомобилистов» Леонид Ольшанский в разговоре с изданием «Абзац» выразил беспокойство, что такая функция может быть использована для предъявления штрафов автовладельцам.

«Я боюсь, что такая информация может быть использована для финансового наказания автолюбителей. Опасаюсь, что на основании таких сообщений водителей будут штрафовать. У нас Верховный суд постановил предъявлять штрафы исключительно на основе данных с автоматических видеокамер, но в регионах это решение игнорируют и штрафуют по фото с телефонов. Тут может получиться так же. Сначала будет сообщение, потом — санкция», — отметил Ольшанский.

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Новая функция, несмотря на её полезность для оперативного информирования, может стать инструментом для злоупотреблений. Вопрос о том, как будут проверяться и использоваться такие сообщения, остаётся открытым. Пока неясно, будут ли они служить лишь предупреждением или станут основанием для административных взысканий.

Автовладельцам стоит быть внимательными, а законодателям — предусмотреть механизмы защиты от возможных злоупотреблений.