Почетный гражданин Рязани Дмитрий Черничкин отметил юбилей

Почётному гражданину Рязани Дмитрию Алексеевичу Черничкину 15 сентября исполнилось 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

С праздником ветерана Великой Отечественной войны поздравили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и первый заместитель главы администрации Рязани Дмитрий Лощинин.

– Ваш жизненный путь – это яркий пример беззаветной любви к Родине, мужества и силы духа. Вы – достойнейший представитель славного поколения Победителей. Мы искренне благодарны Вам за ратный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества, – сказала глава города.

Татьяна Панфилова пожелала Дмитрию Черничкину крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.

Дмитрий Алексеевич ушёл на фронт добровольцем в 17 лет. Он воевал рядовым в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Принимал участие в битве за Берлин. После демобилизации вернулся на родину в Рязанскую область. В 1963 году Дмитрий Алексеевич был назначен на должность заместителя председателя колхоза «Путь к коммунизму» Скопинского района, в 1966 году возглавил этот колхоз.

После переезда в Рязань Дмитрий Алексеевич принимал активное участие в ветеранском движении. Несмотря на возраст, он до сих пор остается в должности заместителя председателя совета ветеранов Железнодорожного района. С 2007 года возглавлял комиссию по работе с молодёжью. Организовал работу ветеранов Великой Отечественной войны в районном военкомате с допризывной и призывной молодёжью. Большое внимание Дмитрий Алексеевич уделяет патриотическому воспитанию, работе в воинских подразделениях и учреждениях исполнения наказаний города Рязани и области.