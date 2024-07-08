Понедельник, 8 июля, 2024

Почему женщины любят целоваться, объяснили эксперты

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Исследователи из Нью-Йоркского университета утверждают, что женщины придают поцелуям большее значение, чем мужчины. Они используют прикосновения губ для оценки партнёра и своих отношений с ним, пишет «Газета.ру».

В отличие от женщин, мужчины не придают поцелуям такого значения, особенно в краткосрочных отношениях. Более 50% мужчин готовы заниматься сексом без предварительных ласк, в то время как для женщин важно поцеловать человека перед близостью. Если женщине не понравится результат, она не будет планировать секс с этим человеком.

Женщины оценивают дыхание, вкус губ и состояние зубов партнёра при поцелуе. Важно, чтобы не возникало неприятных ощущений.

Поцелуи могут предоставить информацию о здоровье и гормональном статусе человека, поскольку сальные железы на лице регулируются половыми гормонами. Вкус и запах изо рта также могут указывать на проблемы со здоровьем.

По словам кандидата психологических наук Юлии Кочетовой, в момент поцелуя происходит обмен постуральными, тактильными и химическими сигналами. Первый поцелуй между партнёрами может оказать сильное влияние на последующие отношения.

Некоторые исследователи считают, что поцелуи могут активировать механизмы, препятствующие размножению генетически несовместимых особей. Об этом говорила антрополог Хелен Фишер. Идея заключалась в том, что поцелуй — это способ собрать информацию о партнёре. Реакция на поцелуй может сблизить или отдалить партнёров.

Психолог Юлия Кочетова рассказала, что во время поцелуя на биологическом и психологическом уровнях выясняется дальнейшее развитие отношений. 59% мужчин и 66% женщин отмечали, что после первого поцелуя у них может внезапно пропасть интерес к партнёру.

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