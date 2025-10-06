Понедельник, 6 октября, 2025
10.8 C
Рязань
Новости России

Почему Telegram останется в России: экс-советник президента назвал условие блокировки

Алексей Самохин
Изображение от drobotdean на Freepik

Экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что блокировка Telegram в России, скорее всего, не состоится до тех пор, пока на рынке не появится полноценная замена этому мессенджеру. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

По мнению Клименко, российское государство демонстрирует «достаточно ответственное» поведение, понимая, что Telegram является ключевой площадкой для коммуникации и поиска информации.

«Государство считает, что сейчас блокировка Telegram в силу того, что нет замены, будет выглядеть не очень хорошо», — считает Клименко.

По мнению эксперта, именно отсутствие конкурента позволяет основателю Telegram Павлу Дурову «не особо идти России навстречу».

Однако эта ситуация может измениться с развитием российского мессенджера MAX. Клименко предположил, что позиция Дурова «будет меняться пропорционально успехам MAX», намекая, что как только новый мессенджер завоюет популярность, вопрос о блокировке Telegram может вновь стать актуальным.

Считаете ли вы, что в России существует потребность в полноценной альтернативе Telegram?

Самые читаемые материалы

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости России

Российские БПЛА и ракеты атаковали Украину ночью 5 октября

По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары. 
Новости России

Львов затягивает дымом после четырёхчасовой атаки дронами и ракетами

Сообщается, что это рекордная атака по Львову с начала СВО. Она длилась около четырёх часов и на данный момент ещё продолжается. 

Последние новости

Десятки россиян остались без отдыха из-за проблем с текстом в паспортах — SHOT

Из-за дефектного загранпаспорта десятки туристов потеряли свои оплаченные путевки.

Павел Малков прокомментировал уничтожение БПЛА над Рязанской областью

По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник, 6 октября, над регионом уничтожено 4 вражеских беспилотника самолётного типа. 

Источник: предполагаемый организатор ОПГ в Шереметьево наказывал за хищения у бойцов СВО

По делу о хищениях арестовано почти 30 человек, включая предполагаемого организатора Алексея Кабочкина.

4 БПЛА уничтожены ночью над территорией Рязанской области

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей.

Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Рязани утром 6 октября

Официальная информация от Минобороны РФ или губернатора Рязанской области Павла Малкова на данный момент не поступала. 

Несколько серьёзных ДТП произошло в Рязани вечером 5 октября

Вечером в воскресенье, 5 октября, в Рязани произошло несколько ДТП. Судя по информации в соцсетях, аварии были серьёзные, есть пострадавшие.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

Врач объяснил, как безопасно есть манго и можно ли его давать детям

В России начался сезон поставок египетского манго, который в последние годы стал особенно популярен.

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».

Первое осеннее суперлуние можно наблюдать две ночи подряд

Луна будет находиться в идеальных условиях для наблюдения: она будет видна всю ночь на большой высоте и будет легко различима на небе.

Рязань вошла в пятерку самых безопасных городов России

Эксперты, составляющие рейтинг, отмечают, что в Рязани наблюдается устойчивое снижение уровня преступности.

Новый арт-объект «Сокол» установили в Рязани

Установлен гранитный камень с исторической информацией о посёлке и арт-объект «Сокол»

Брак после 60 лет заключили 313 пар в Рязанской области с начала 2025 года

Это на 43 пары больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На улице Соборной повторно укладывают тротуарную плитку после ремонта

Качество выполненных работ не удовлетворило городские власти.

Журналистку «Матч ТВ» облили водой из в прямом эфире в Оренбурге

Во время прямого включения журналистка Анастасия Климкина оказалась под сильным напором воды, которая внезапно хлынула из работающей дождевальной установки. 