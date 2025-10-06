Почему Telegram останется в России: экс-советник президента назвал условие блокировки

Экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что блокировка Telegram в России, скорее всего, не состоится до тех пор, пока на рынке не появится полноценная замена этому мессенджеру. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

По мнению Клименко, российское государство демонстрирует «достаточно ответственное» поведение, понимая, что Telegram является ключевой площадкой для коммуникации и поиска информации.

«Государство считает, что сейчас блокировка Telegram в силу того, что нет замены, будет выглядеть не очень хорошо», — считает Клименко.

По мнению эксперта, именно отсутствие конкурента позволяет основателю Telegram Павлу Дурову «не особо идти России навстречу».

Однако эта ситуация может измениться с развитием российского мессенджера MAX. Клименко предположил, что позиция Дурова «будет меняться пропорционально успехам MAX», намекая, что как только новый мессенджер завоюет популярность, вопрос о блокировке Telegram может вновь стать актуальным.

Считаете ли вы, что в России существует потребность в полноценной альтернативе Telegram?