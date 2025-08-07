Четверг, 7 августа, 2025
Армия и СВО

Почему пользователи «Госуслуг» получают уведомления о внесении в реестр воинского учета и что с этим делать

Алексей Самохин

В последние недели пользователи портала «Госуслуги» начали получать уведомления о внесении сведений в единый реестр воинского учета. Портал «Банки.ру» рассказал, нужно ли из-за этого беспокоиться о вызове в военкомат.

Зачем приходят такие уведомления

Единый реестр воинского учета — это государственная электронная система, в которой военнообязанные могут узнать, были ли им направлены повестки, а также получить их копии и выписки.

Сервис начал полноценно работать с мая 2025 года. С июля пользователи «Госуслуг», состоящие на воинском учете, начали получать уведомления о внесении данных в этот реестр.

Важно понимать: такие уведомления носят исключительно информационный характер. Это не повестка и не вызов в военкомат. Фактически это означает, что ваши данные, ранее хранившиеся в бумажной форме, теперь перенесены в электронную базу военкоматов. Сама по себе регистрация в реестре ни на что не влияет — все военнообязанные и так числятся в нем.

Чем уведомление отличается от повестки

Если вам пришло уведомление о внесении данных в реестр, приходить в военкомат не нужно. Это не повестка.

Если же вам пришло уведомление о формировании повестки с включением в реестр, тогда явка в военкомат обязательна. У вас будет 7 дней с момента загрузки повестки в систему, но лучше прийти в указанный день. За неявку без уважительной причины может быть наложен штраф.

Нужно ли что-то делать после получения уведомления

  • Ничего делать не нужно — приходить в военкомат или связываться с ним по поводу уведомления не требуется.
  • Проверить свои данные и повестки можно через сайт Минобороны РФ — вход осуществляется через «Госуслуги».

Что будет, если не прийти по повестке из «Госуслуг»

После загрузки электронной повестки в реестр и истечения 7 дней она считается вручённой. Если вы не явитесь в военкомат в течение 20 дней, могут быть введены ограничения:

  • нельзя будет регистрировать автомобили и управлять ими;
  • запрет на открытие ИП и регистрацию самозанятости;
  • невозможность продавать, покупать, дарить или получать в дар имущество (в первую очередь недвижимость);
  • сложности с получением кредитов и займов.

В некоторых регионах также планируется приостановка выплат пособий тем, кто игнорирует повестки.За неявку по повестке без уважительной причины по-прежнему предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф от 500 до 3 000 рублей.

