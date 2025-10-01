Почему опасно самостоятельно расшифровывать анализы через нейросеть. Дело не только в неточном диагнозе

Искусственный интеллект прочно вошёл в нашу повседневность: он пишет тексты, генерирует картинки, оптимизирует бизнес-процессы. В последние годы с какой-то беззаботной лёгкостью миллионы людей по всему миру стали делиться с нейросетями своими сокровенными мыслями, делегировать им решение рабочих задач. Но что происходит, когда мы начинаем доверять искусственному интеллекту самое ценное — своё здоровье? Привычка «погуглить» тревожащие симптомы сменилась новой: вбивать их в нейросеть и ждать точный диагноз, а также развёрнутый совет с несколькими вариантами решения проблемы. Где грань между удобным помощником и рискованной игрой в доктора? И пока многие пытаются ставить себе диагнозы с помощью алгоритмов, зачастую пренебрегая походами в поликлинику, возникает главный вопрос: а что в это время делает медицина? Только догоняет бешеную машину прогресса, активно участвует в стремительной нейрогонке или следит с улыбкой профессионала за развитием нейросетей со стороны?

Обсуждение того, сможет ли ИИ рано или поздно заменить медика, как врачи используют нейросети в своей работе, есть ли успешные кейсы такой практики и почему рядовому пользователю чата GPT, DeepSeek и других популярных общедоступных платформ не стоит увлекаться просьбами к чат-ботам расшифровать анализы или «прочитать» симптомы, развернулось в Москве на форуме для журналистов «В фокусе — здоровье», провела который фармкомпания «Гедеон Рихтер». Помогала разбираться в вопросе Елена Панина, кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры лучевой диагностики МОНИКИ им М.Ф. Владимирского, член Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения.

Загрузил анализы в чат-бот — заработал нервный срыв

Знакомо ли вам тревожное желание вбить свои симптомы в поисковик и получить мгновенный ответ? Эта привычка обрела новую, куда более изощренную форму — доверительную беседу с искусственным интеллектом. Умный алгоритм выстраивает контакт настолько убедительно, что предложенный ответ может показаться спасительным откровением.

Но главная ловушка кроется в самой природе ИИ. Его ответы — лексически-виртуозные, складные, но абсолютно лишённые критической оценки, реального клинического опыта, врачебной интуиции. Это коллаж выдержек из цифровых источников, в котором нет отсылок к реальной ситуации на земле — персональной истории болезни, проведённым ранее исследованиям, которые важно учитывать при оценке состояния человека. Елена Панина отмечает: GigaChat на «пятёрку» справляется с медицинскими экзаменами, но к доказательной медицине плоды его анализа не имеют никакого отношения.

Опасно ещё и то, что некоторые, стремясь получить «точный» ответ, переходят опасную черту — загружают в чат-боты снимки МРТ, расшифровки анализов и другие результаты обследований. Это двойной риск. С одной стороны, человек безвозвратно расстаётся со своими персональными данными, которые могут быть использованы кем угодно. И без того мало ли поводов даём мы мошенникам завладеть сведениями о нас? С другой — получает заключение, вырванное из контекста. Один и тот же показатель в сочетании с возрастом, наследственностью и образом жизни может иметь разную трактовку. Нейросеть же и выдаёт самый вероятный, очень часто — наихудший, вариант. Так безобидный узелок легко превращается в цифровом воображении в онкоприговор:

— После получения такого результата можно запросто заработать нервный срыв. Мне кажется, со школьной скамьи надо объяснять, что такое технология для развлечения, а что такое технология для нашей жизни. Это два разных направления и два разных сценария, — размышляет эксперт.

Трюки, выполненные профессионалами

Что же касается использования искусственного интеллекта в профессиональной медицинской диагностике, то корни у этой истории тянутся чуть ли не с середины прошлого века. Но катализатором активного применения нейросети стал пресловутый COVID-19. В России несколько лет назад искусственный интеллект помог хоть немного разгрузить врачей в анализе КТ-снимков. Если брать мировую практику, то ИИ рекомендован для выявления рака молочной железы в Норвегии. Но опять же — не как замена врача-диагноста, а как механизм, который призван ему помочь. То есть предполагается, что нейроанализ проверит человек с высшим медицинским образованием и возьмёт его в работу. Кстати, в азиатских странах искусственный интеллект также привлекают в сферу медицины. Но там он помогает вести учёт записи пациентов, рассылает напоминания о приёмах, помогает в других организационных моментах. Россия же сделала мощный шаг вперёд именно с точки зрения диагностики с помощью искусственного интеллекта.

Однако в чём может выражаться помощь медику, если мы говорим о выполнении его прямых обязанностей? Например, в сокращении времени, которое он затрагивает на исследование. Реальная статистика от Елены Паниной: в ходе недавнего исследования специалистам предоставили 30 компьютерных томограмм органов грудной клетки для описания и идентификации двенадцати патологий. Их рабочий процесс фиксировала специальная программа на ноутбуках: она анализировала направление взгляда, продолжительность изучения снимков, скорость прокрутки и другие параметры, воссоздавая реальные условия труда. Результаты показали, что без поддержки искусственного интеллекта врачи обнаруживали лишь 41% отклонений, затрачивая в среднем 15 минут на каждый случай. Когда же ИИ начал выделять области с потенциальными патологиями, эффективность диагностики превысила 90%, а время обработки сократилось до 11 минут.

Ещё один «плюс» искусственного интеллекта — отличное зрение. Как пояснила Елена Панина, человеческий глаз различает до 1000 градаций серого, однако технические устройства отображают лишь 256 из них. Поскольку рентгеновские и КТ-снимки по своей сути представляют различные комбинации светлых и серых оттенков, перед специалистом стоит сложная задача: точно определить, является ли конкретный участок достаточно светлым или тёмным для постановки диагноза. Существуют крайне маленькие, почти незаметные образования, которые может не уловить человек, зато «поймает» нейросеть.

Кроме того, искусственный интеллект может определить не снимки то, что врач вовсе и не ищет. Ярко это появилось после анализа тысяч «ковидных» КТ, на которых врачи искали пневмонию, но не замечали другие проблемы. И дело вовсе не в профессиональных качествах, просто при анализе и в рамках ограниченного времени стояла другая задача. Искусственный интеллект может быть «многозадачен», а, значит, вероятность поймать стороннее заболевание выше.

Начнёт ли ИИ нас лечить?

Вопрос повсеместного внедрения искусственного интеллекта в различные процессы и даже замена некоторых профессий «нейронкой» неизбежно наводит на мысль: неужели ИИ рано или поздно лишит нас медиков? Елена Панина даёт однозначный ответ:

— Искусственный интеллект не заменит врача. А вот врач, который грамотно использует в своей работе искусственный интеллект, вполне может заменить того, кто этого не делает.

Кто будет виноват, если ИИ допустит ошибку в диагностике и медик не обратит на неё? И здесь ответ однозначен — ответственность понесёт врач. Ведь именно он подписывает протоколы обследования и лечения. Поэтому бояться того, что нейросеть полностью захватит медицину, а лечить людей начнут роботы, как минимум, несправедливо. Без человека эта огромная сфера, в которой человеческая эмпатия занимает далеко не последнее место, существовать не сможет.