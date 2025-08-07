Четверг, 7 августа, 2025
Здоровье

Почему опасно глотать арбузные семечки, рассказала диетолог 

Алексей Самохин
Изображение от 8photo на Freepik

Чрезмерное употребление семян арбуза может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая механическую непроходимость кишечника и повреждение слизистой оболочки ЖКТ. Об этом «Абзацу» рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог и член экспертного совета «Роскачества» Марият Мухина.

По словам специалиста, при разжёвывании семена раскалываются на острые фрагменты, которые могут травмировать слизистую желудка и кишечника. Кроме того, в больших количествах они могут вызвать механическую кишечную непроходимость, что в отдельных случаях требует хирургического вмешательства.

«Существует риск развития кишечных камней, которые могут привести к осложнениям, вплоть до разрыва кишки», — пояснила Мухина.

Также диетолог отметила, что в семенах могут содержаться следовые количества токсичных алкалоидов, включая цианид. Хотя риск отравления минимален, он существует при употреблении около 200 граммов семян. Такое в обычных условиях вряд ли возможно, только если растолочь семена до порошка.

Семена арбуза содержат так называемые антинутриенты — вещества, которые связываются с необходимыми организму микроэлементами (например, железом или цинком) и мешают их усвоению в кишечнике.

«Если съесть 50 граммов семян и более, это может существенно заблокировать всасывание полезных веществ, что в долгосрочной перспективе может привести к серьёзным дефицитам, – предупредила специалист.

