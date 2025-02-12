Почему мужчины изменяют, объяснила психолог Иневская

Клинический психолог Олеся Иневская в интервью «Пятому каналу» рассказала о ключевых обстоятельствах, которые могут подтолкнуть мужчину к измене.

1. Тактильный голод

Мужчины, которые в детстве недополучали материнской ласки, часто испытывают тактильный голод. Это связано с тем, что в раннем возрасте прикосновения и эмоциональная поддержка необходимы для нормального психологического развития. Если мама сознательно ограничивала ласку, считая, что «мужик не должен быть нежным», у ребенка формируется потребность в тактильном контакте.

Во взрослой жизни такой мужчина может искать утешение в объятиях другой женщины, особенно в стрессовых ситуациях. Впрочем, после близости он часто испытывает разочарование и непонимание, зачем вообще это произошло.

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2. Тревожно-избегающий тип привязанности

Мужчины с таким типом привязанности боятся быть брошенными, поэтому при первых же конфликтах в браке начинают искать замену текущей партнерше. Измена для них — это своеобразный «тест-драйв» новой кандидатки. Они кочуют из одних отношений в другие, пытаясь обеспечить себе «надежный тыл».

Иногда такие мужчины полностью погружаются в работу, избегая эмоциональной близости. Если подобное поведение наблюдалось до брака, важно проработать его с психологом, чтобы избежать измен в будущем.

3. Способ самоутверждения и показатель статуса

Некоторые мужчины воспринимают измену как способ повысить свой социальный статус. Например, получив повышение на работе, они могут завести любовницу, чтобы соответствовать «кругу избранных». При этом они не считают это изменой, так как отношения с другой женщиной носят скорее демонстративный характер.

Эмоциональной близости в таких связях обычно нет, но мужчина может начать проводить больше времени с новой спутницей, забывая о жене.

4. Разочарование в семейной жизни

Если мужчина чувствует, что ради семьи он пожертвовал чем-то важным (хобби, друзьями, карьерой), это может стать причиной измены. Также разочарование возникает, когда реальная семейная жизнь не соответствует ожиданиям. Например, жена после рождения детей перестает уделять мужу внимание, что вызывает у него чувство подавленности и обиды.

5. Замалчивание проблем

Нерешенные конфликты и невысказанные обиды накапливаются и могут подтолкнуть мужчину к измене. Например, если он хочет заниматься спортом, но вынужден вместо этого водить ребенка в садик, это вызывает раздражение. Если в этот момент появляется женщина, которая разделяет его интересы, это может стать началом романа.

Что делать?

Прорабатывать детские травмы. Если мужчина испытывает тактильный голод или имеет тревожно-избегающий тип привязанности, важно обратиться к психологу.

Если мужчина испытывает тактильный голод или имеет тревожно-избегающий тип привязанности, важно обратиться к психологу. Обсуждать проблемы. Нельзя замалчивать конфликты и обиды. Открытый диалог помогает избежать недопонимания.

Нельзя замалчивать конфликты и обиды. Открытый диалог помогает избежать недопонимания. Уделять внимание друг другу. В браке важно поддерживать эмоциональную и физическую близость, даже после рождения детей.

В браке важно поддерживать эмоциональную и физическую близость, даже после рождения детей. Не идеализировать отношения. Реальная семейная жизнь редко соответствует ожиданиям, но это не повод искать счастья на стороне.

Измена — это не приговор, но сигнал о том, что в отношениях есть проблемы, которые нужно решать. Главное — не закрывать глаза на трудности и работать над ними вместе.