Президент США Дональд Трамп никак не прокомментировал атаку украинских дронов на территорию России, поскольку он и его окружение считают эту операцию результатом действий своих политических противников из «глубинного государства» и представителей предыдущей демократической администрации. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на влиятельных сторонников президента, пишет «Лента.ру».

В материале говорится, что некоторые приближённые к Трампу лица выразили подозрения и возмущение тем, что Киев не поставил его в известность о готовящейся операции. По их мнению, в лучшем случае атака мешает началу мирных переговоров, в худшем — представляет собой попытку со стороны Украины и американского «глубинного государства» втянуть США в военный конфликт ещё глубже.

Портал также приводит слова одного из известных сторонников Трампа — Джека Пособеца. Он заявил, что администрация должна провести расследование, чтобы выяснить, имел ли отношение к атаке бывший президент Джо Байден и представители Демократической партии США.

Ранее ситуацию прокомментировал Дмитрий Медведев. По его словам, «всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут».