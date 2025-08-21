«Почему это инженерно-техническое творчество? Потому что мы созидаем, создаём»: Максим Орлов — об использовании лазерных технологий в школьном образовании

Сетевое издание 7info продолжает проект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы познакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.

Близится к концу август. Самое время записывать детей в секции и кружки. Куда же пойти, чтобы полученные навыки пригодились во взрослой жизни? Как привлечь подростка к освоению понравившейся сферы ещё со школьной скамьи, чтобы потом он не жалел о поступлении на специальность, которая ему чужда? Пожалуй, каждому родителю, педагогу хочется дать ребёнку возможность попробовать себя в освоении основ будущей профессии. Для Максима Орлова эти вопросы не чужды, во многом они соприкасаются с его научными интересами. Методист МБУДО «Рязанская городская станция юных натуралистов», преподаватель компьютерного моделирования в детском техническом творчестве и робототехники Максим Орлов ведёт необычные занятия у школьников. Это занятия, в которых применяются лазерные технологии! Базой для научных изысканий Максима стал РГУ имени С. А. Есенина, исследованию применения лазерных технологий в инженерно-техническом образовании школьников он посвятил 6 лет.

— Почему именно эта область науки вас заинтересовала?

— У меня изначально было профильное образование инженера. И так случилось, что я начал работать в образовательной организации. Дальше — обучение на инженерной специальности в магистратуре и аспирантуре. И свои навыки, полученные в вузе, я применил на практике.

— Почему выбрали именно РГУ в качестве своей базы? Может быть, были другие варианты?

— Меня давно интересовала инженерная специальность. И как раз-таки в РГУ оказалось понравившееся мне направление. Посмотрев учебный план, выяснил, что по моему профилю очень большое наполнение. В других учебных заведениях разбивали на отдельные профессии то, что мы изучали комплексно. Нам раскрыли много из того, что в итоге дало определённую картинку выбранной специальности.

— В чём заключается суть вашего проекта? Что означает применение лазерных технологий в инженерно-техническом образовании школьников?

— Мы знаем, что сейчас требуются высококвалифицированные инженеры, которые могут после обучения могут пойти на производство, где используются современное оборудование. Идея такая: дети со школьной скамьи должны представлять, какую профессию они могут выбрать, чем будут заниматься в будущем. По сути, это профориентация.

В рамках наших занятий дети развивают в себе инженерные компетенции, учатся делать чертежи, работать с оборудованием и понимать возможности применения полученных знаний на практике.

Я бы назвал это инженерно-техническим творчеством. Почему это инженерно-техническое творчество? Потому что мы созидаем, создаём!

— Как вам удётся заинтересовать детей?

— Поскольку мы занимаемся этим не первый год, мы пишем программу, публикуем её, например, в Навигаторе дополнительного образования Рязанской области. Как правило, в августе родители начинают записывать детей в объединения по различным направленностям. Если грамотно описать и преподнести на платформе программу, детей она заинтересует. Как итог — они запишутся сами. Также работает «сарафанное радио». Например, те, кто приходил к нам, когда мы только начинали проводить занятия, уже учатся в вузах. Ребята рассказывают друзьям, как им помогли наши встречи, как было интересно. И их товарищи идут к нам!

— Как вы планируете развивать свой проект в будущем?

— Конечно, хочется и дальше расширять сферы деятельности. Мы же не можем зациклиться на чём-то одном, например, на использовании лазерных станков. Мы понимаем, что научили детей делать чертежи, подготавливать управляющую программу для оборудования, вырезать и дорабатывать изделия до готового продукта. Возникает вопрос: чему обучать дальше? Можем перейти к изучению основ робототехники, знакомству с 3D-моделированием и 3D-печатью.

— С какими трудностями вы столкнулись?

— Поначалу, наверное, самым трудным было определиться с тем, чему будем учить. Одна ситуация — это когда ты преподаватель вуза: к студентам один подход— всё-таки взрослые люди. Другая ситуация, когда преподаёшь у детей возраста 14-15 лет. Как я могу им объяснить, например, квантовую физику простыми словами, чтобы они это поняли?

Сложно было подобрать подходящие формулировки. Первый год была адаптация. К тому же, шесть лет назад это было не так популярно, как сейчас, когда есть технопарки, центры одаренных детей, «Точки роста».

— Как вы справились с барьером в общении с учениками?

— В начале педагогического пути я активно искал эффективные методы налаживания контакта с учениками, методом проб и ошибок. Первые годы преподавания были посвящены поиску оптимального подхода. В некоторых случаях я использовал частичный подход, знакомя учеников с работой на станках, программированием и созданием сувенирной продукции, макетов зданий и машин. Учебная программа структурировалась по модулям, тематически связанным с праздниками, такими как 1 сентября, День учителя и Новый год. Основой обучения было приобретение базовых навыков, после чего ученикам предоставлялась свобода для самостоятельной работы.

Ключевой вопрос: как мотивировать детей? Будет ли достаточно создания сувениров или они заинтересуются развитием профессиональных навыков и разработкой собственных технических проектов для участия в конкурсах? После освоения базовых навыков ученикам предоставляется больше самостоятельности, чтобы они могли понять, как применять полученные знания и определить свои интересы.

— Не опасна ли такая деятельность для детей?

— Безопасность детей на занятиях превыше всего! Без соблюдения техники безопасности никуда в такой деятельности. Здесь работает принцип разделения обязанностей обучающегося и педагога. Задача учеников — придумать идею того, что они будут воплощать. Как только они сформировали нужные навыки, например, как пользоваться оборудованием, составлять чертежи и подготавливать программу, обучающиеся самостоятельно запускают процесс под наблюдением педагога. К задачам преподавателя относятся размещение заготовки, наблюдение за процессом изготовления изделия. И он же выдает готовые детали для дальнейшей сборки готового проекта. После этого обучающиеся начинают дорабатывать свое изделие: красить, шлифовать и добавлять электронные компоненты — светодиоды и моторчики.

Чтобы грамотно выполнить задуманную идею, недостаточно разместить заготовку в лазерный станок, он не вырежет готовое изделие. Это так не работает.

— Каких успехов удалось достичь?

— Обучающиеся систематически участвуют в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней в различных организациях. Стабильно занимают первые-вторые места. Например, в Центре одаренных детей «Гелиос» участвовали в региональном треке всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» и заняли второе место. Самым крупным достижением было участие во всероссийском конкурсе проектов Кружкового движения Rukami. Если смотреть с точки зрения руководителя этой деятельности, основным достижением является обмен опытом на городских и областных форумах, как применять лазерные технологии в инженерно-техническом творчестве школьников.

— Где ещё сейчас применяются лазерные технологии в образовании детей?

— В Рязани есть центр одаренных детей «Гелиос». У них есть лаборатория, в которой обучающиеся занимаются инженерно-техническим творчеством. Также есть Детский технопарк Кванториум «Дружба», где дети учатся создавать технические проекты. В последнее время в общеобразовательных учреждениях стали открываться школьные кванториумы, оснащённые лазерным оборудованием.

— Почему для вас так важно осветить именно эту область науки?

— В процессе общения со специалистами из производственной среды стало очевидно, что существует дефицит квалифицированных операторов лазерных станков с ЧПУ. В то время как робототехника и 3D-моделирование широко распространены и известны, лазерные технологии, остаются недостаточно изученными. При этом в них — серьёзный потенциал. Важно не только рассказать о существовании этого инструмента и его применении, но и подчеркнуть значимость инженерных профессий. Необходимо объяснить, особенно молодому поколению, не только практическое использование лазерного оборудования, но и принципы его работы и настройки. Именно это понимание может послужить стимулом для дальнейшего развития в данной области.

Акцент на практическом применении и глубоком понимании технологий может стимулировать интерес к инженерным специальностям.

Кристина Касьянова

