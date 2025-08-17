Почему голодание не помогает при ожирении, объяснила эндокринолог Павлова

Эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале объяснила, почему голодание не помогает при ожирении.

Многие считают отказ от еды быстрым способом похудеть, но исследования показывают обратное. Работа, опубликованная в Cell Reports Medicine, доказала: у людей с ожирением даже 48 часов голода не запускают защитные механизмы, которые помогают сбросить вес. В отличие от худых, их организм хуже перестраивает обмен веществ и дольше сохраняет воспаление.

Да, чувство голода само по себе снижает воспалительные процессы, но этот эффект проявляется не у всех одинаково.

Обзор научных данных показывает: интервальное голодание может поддерживать метаболизм, однако оно не подходит в качестве основного метода похудения. У людей с ожирением его эффект минимален, а стресс для организма — значительный.

По словам Павловой, для здоровья и снижения рисков гораздо важнее придерживаться сбалансированного питания, быть физически активным и работать над образом жизни, а не экспериментировать с полным отказом от еды.