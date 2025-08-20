Почему бойцы СВО становятся новыми лидерами для молодежи

Участники специальной военной операции являются примером для подрастающего поколения, которое видит в них настоящих героев современности. Такое мнение высказала директор Рязанской филармонии, член общественного совета программы «ГЕРОИ62» Елена Шаповская.

По её словам, слова о патриотизме из уст людей, прошедших фронт, обладают особой ценностью и силой, поэтому этот опыт крайне важен для передачи молодежи.

Шаповская также подчеркнула необходимость содействия в карьерном росте и продвижении самих бойцов на управленческие должности. В этом контексте она назвала программу «ГЕРОИ62» крайне актуальной и востребованной.