Почему 8 декабря стоит воздержаться от поездок? Необычные приметы народного праздника Климова дня

Согласно народному календарю, 8 декабря отмечается праздник Клим Холодный. Он носит название в честь почитаемого в этот день святого Климента, апостола от семидесяти.
Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 8 декабря
На Клима Холодного крестьяне готовились к наступающим холодам, потому что наступление праздника сулило скорую смену погоды в сторону сильного минуса. Люди доставали тёплые вещи, проверяли запасы дров, утепляли хлева.
8 декабря хорошо подходит для рукоделия. Правда, вязать, шить и ткать стоит на голодный желудок. Тогда изделия и поделки обретут свойства оберегов.
Сегодня не стоит отправляться в дальние путешествия. Скорее всего, в дороге случится неприятность.
Также не стоит сетовать на холод. Иначе можно заработать тяжёлые болезни.
Народные приметы 8 декабря
- Если на Клима Холодного мороз, зима будет снежной, если оттепель – лето бедственным;
- Ворона каркает над трубой – к морозу и метели;
- Кот тянется к печи? Ждите затяжной снегопад.
Именины 8 декабря отмечают Павел, Александр, Кузьма, Ярослав, Василий, Петр, Иларион, Иван, Виктор.
Сны в ночь на 8 декабря почти всегда вещие. Сны этой ночи сбываются только тогда, когда являются цветными – черно-белые варианты сновидений можно даже не рассматривать, они все равно не расскажут ничего интересного.