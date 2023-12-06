Среда, 6 декабря, 2023
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Почему 8 декабря стоит воздержаться от поездок? Необычные приметы народного праздника Климова дня

7info7
Image by Freepik
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Согласно народному календарю, 8 декабря отмечается праздник Клим Холодный. Он носит название в честь почитаемого в этот день святого Климента, апостола от семидесяти.

Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 8 декабря

На Клима Холодного крестьяне готовились к наступающим холодам, потому что наступление праздника сулило скорую смену погоды в сторону сильного минуса. Люди доставали тёплые вещи, проверяли запасы дров, утепляли хлева.

8 декабря хорошо подходит для рукоделия. Правда, вязать, шить и ткать стоит на голодный желудок. Тогда изделия и поделки обретут свойства оберегов.

Сегодня не стоит отправляться в дальние путешествия. Скорее всего, в дороге случится неприятность.

Также не стоит сетовать на холод. Иначе можно заработать тяжёлые болезни.

Народные приметы 8 декабря

  • Если на Клима Холодного мороз, зима будет снежной, если оттепель – лето бедственным;
  • Ворона каркает над трубой – к морозу и метели;
  • Кот тянется к печи? Ждите затяжной снегопад.

Именины 8 декабря отмечают Павел, Александр, Кузьма, Ярослав, Василий, Петр, Иларион, Иван, Виктор.

Сны в ночь на 8 декабря почти всегда вещие. Сны этой ночи сбываются только тогда, когда являются цветными – черно-белые варианты сновидений можно даже не рассматривать, они все равно не расскажут ничего интересного. 

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