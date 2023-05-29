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Почему 30 мая нельзя есть ничего, кроме картошки? Необычные народные приметы на Евдокию Свистунью

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30 мая наши предки отмечали день Евдокии Свистуньи. Эта дата прекрасно подходит для обдумывания дел, размышлений над своими поступками, построения планов.

В этот день не стоит делать поспешных выводов. Это может привести к большим финансовым сложностям и проблемам в личной жизни. На Евдокию Свистунью к принятию решений важно подойти с особой серьёзностью, ведь каждое из них повлияет на вашу жизни.

Что нельзя и что можно делать 30 мая? К каким народным приметам стоит прислушаться, чтобы привлечь к себе удачу, богатство и расположение близких?

Что нельзя и что можно делать 30 мая

Не употребляйте 30 мая в пищу каши и макароны. Если верить заветам наших пращуров, на столе должны быть только блюда из картофеля. И чем больше вы их съедите, тем лучше урожай картофеля будет осенью. Кстати, многие предусмотрительные хозяйки специально откладывали лучший картофель с прошлого года, чтобы полакомиться им на Евдокию. К этой дате запасы продукции в домах подходили к концу, крестьяне доедали чуть ли не последнюю картошку, что было очень символично. Дальше наступало лето и новый плодородный цикл, до начала которого нужно было избавиться от даров прошлого лета.

Сегодня нельзя ходить на поля и в леса. Считалось, что в это время там особенно активны змеи. Они, голодные и уставшие от зимних холодов, начинают выползать из своих убежищ, чтобы погреться на солнышке и добыть пищу. Поэтому любой прохожий мог стать их жертвой.

30 мая не стоит употреблять алкогольные напитки. Люди во хмелю могут стать на Евдокию Свистунью пленниками нечистой силы. И просто так злые духи не отпустят своих жертв. Взамен на свободу они забирают здоровье, душевные силы и семейную гармонию.

Те, кто сажают в этот день какие-либо растения, не должны устраивать бурные застолья и гулянья. Если ослушаться этого запрета, хорошего урожая можно не ждать.

В этот день беременным женщинам запрещали трогать вещи красного цвета. Это могло привести к преждевременным родам, болезни или смерти ребёнка. Надевать дамам в положении на Евдокию Свистунью стоит одежды из белого хлопка. И ни в коем случае нельзя оставлять волосы распущенными. В них могли запутаться злые слова завистниц.

Народные приметы 30 мая

Какой сегодня день, таким и грядущему лету быть;

Дятел стучит в ясный и безоблачный день? Быть сильному ливню;

Свиньи роют грязь носом к дождливым дням;

Зарождается луна на Евдокию Свистунью? Пострадает летом урожай от сильных дождей;

Ворон каркает над крышей, готовься печь топить. Быть ночным холодам.

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