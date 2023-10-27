Пятница, 27 октября, 2023
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Почему 28 октября женщинам стоит быть осторожными? Народные приметы на Ефимия Осеннего

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Фото из группы Администрация города Рязани ВКонтакте

28 октября православная церковь чтит преподобного Ефимия Нового. Житие этого святого является примером кротости, смирения и чистоты душевных помыслов.

В народном календаре этот день назван Ефимием Осенним. Наши предки верили, что к этой дате набирает свои силы зима, а осень отступает. Переходное время всегда связано с буйством тёмных сил. Например, начинают вредить зевакам водные духи, которые летом не смеют никого тревожить. Усердно молясь Ефимию, люди просили у него защиты от нечисти.

Что нельзя и что можно делать 28 октября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 28 октября

Под ударом в этот день находится женский род. По-всякому тёмные силы пытаются навредить именно женщинам. Чтобы не стать жертвой дурного глаза, постарайтесь заниматься домашними делами и не отвлекаться от работы.

28 октября должно пройти в работе у всех членов семьи. Женщины традиционно занимаются на Ефимия рукоделием, мужчины же валяли валенки и собирали банные веники.

Сегодня нельзя набирать воду из колодца. Существует поверье, что она может принести людям болезни.

Народные приметы 28 октября

  • На Ефимия Осеннего небо голубого цвета – погода в ближайшее время будет хорошей;
  • Если звёзды на небе яркие, ожидаются морозы;
  • На Ефимия снега надуло, осенью большие хлеба прибудут;
  • Тёмные тучи идут с востока – к затяжному ненастью.

Те, кто родился 28 октября, обладают доброй душой, мягким характером, дружелюбным нравом. Таких людей хорошо принимают в любом коллективе, ценят на работе. Зачастую даже при отсутствии ярких талантов им удаётся добиваться высоких результатов в работе. А всё благодаря усидчивости и трудолюбию. Помешать в достижении целей рождённым 28 октября могут излишняя эмоциональность и склонность к рефлексии.

Именины 28 октября отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Евфимий, Иван, Семён.

Сны, которые вы увидели этой ночью, сбудутся через несколько дней. Именно поэтому очень важно правильно трактовать их. Сновидения позволяют заглянуть в ближайшее будущее и решить проблемы в настоящем. Увиденное в ночь с 27 на 28 октября поможет понять, на что сейчас стоит обратить особое внимание.

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