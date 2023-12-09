Суббота, 9 декабря, 2023
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Почему 11 декабря нужно слушать воду и как это делать? Народные приметы Сойкиного дня

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Изображение от rawpixel.com на Freepik
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11 декабря в народном календаре — Сойкин день. В православной традиции в этот день вспоминают мученика Иринарха Севастийского. В старину в этот день пытались услышать пение сойки. Оно сулило большое счастье.

Традиции и запреты 11 декабря

Существовала традиция — слушать воду. По шуму воды в колодце можно было угадать, что ждёт тебя впереди. Если слышались звяканья и всплески, человека ждут удача и признание, если еле слышный вой — беды и скорби.

Хорошим знаком считалось, если на подоконник 11 декабря сядет сойка. Значит, в ближайшее время в семье будет прибавление.

Сегодня ни в коем случае нельзя братья за рукоделье. В противном случае в жизни будет много проблем.

Народные приметы 11 декабря

  • Если 11 декабря сухо и морозно, лето будет засушливым и неурожайным;
  • Оттепель на Сойкин день сулит сильные морозы в конце декабря;
  • Если гуси хлопают крыльями, жди сильные осадки;
  • Вороны вьются в небе — к несчатью.

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