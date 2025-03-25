Побольше про проблемы людей, поменьше канцелярии — Малков обратился к главам муниципалитетов

Губернатор Павел Малков обратился к главам муниципальных образований. Он попросил убрать из отчетов ненужную канцелярию и побольше рассказывать про жизнь и реальные проблемы людей. Об этом Павел Малков сказал на заседании правительства 25 марта.
Главы муниципалитетов выступают с докладами. На данный момент отчеты представили 15 районов. Глава региона обратился к еще не отчитавшимся.
Павел Малков убедительно попросил обратить внимание на те задачи, которые он озвучил на отчете в облдуме 24 марта. По каждому вопросу местные жители ждут результатов. Особое внимание необходимо уделить росту качества жизни – это ключевая задача, которую поставил президент.