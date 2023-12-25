Победительницей шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ стала блогер Искандарова

На ТНТ завершился очередной сезон экстремально-приключенческого шоу «Новые звезды в Африке». Его победительницей стала блогер и комик Евгения Искандарова. Женя буквально разрушила сложившийся стереотип, что в таких шоу побеждают только мужчины. Она стала первой девушкой-победительницей за всю историю проекта, более того, впервые в истории проекта финал был исключительно женским.

Женя Искандарова пришла в проект в самом начале. Она примкнула к коалиции Александра Пташенчука, Михаила Стогниенко и Юлии Топольницкой. С первых же дней она заявила себя сильным участником и буквально «машиной», которой по плечу любые испытания. Женя самоотверженно ела африканские деликатесы, ныряла в воду, поднималась на высоту, каждый раз доказывая, что она достойна финала.

Впервые в истории проекта в финал вышли три девушки. За звание лучшей вместе с Женей боролись певица Карина Кокс и стилист Карина Нигай.

Финальное испытание стало одним из самых сложных за всю историю проекта: многоступенчатая в прямом и переносном смысле полоса препятствий, хитрый пазл, который надо было сложить. Женя Искандарова первой справилась с испытанием и подняла свой флаг победителя.

Евгения Искандарова: «Я победила, потому что хотела этого и очень старалась на испытаниях. Это удивительно, но в какой-то момент я заметила, что некоторые участники не выкладываются по полной, хотя уверяют, что у них есть цель — оказаться в финале. Если у тебя есть цель, нужно делать всё возможное, чтобы ее достичь! Хочу сказать проекту отдельное спасибо за то, что он открывает глаза на то, что порой люди прячут за улыбкой!»

Женя призналась, что выигранные деньги потратила на закрытие ипотеки.