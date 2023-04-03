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Понедельник, 3 апреля, 2023
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Победителем второго окружного этапа областного конкурса профсоюзов «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации

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В рязанском Дворце детского творчества прошел второй окружной этап областного конкурса на лучшую команду территориальной организации Профсоюза «Вместе мы команда».

За выход в финальный этап боролись команды из Захаровской, Старожиловской, Спасской, Рязанской районных и Рязанской городской организаций Общероссийского Профсоюза образования.

Со словами приветствия к участникам и гостям мероприятия обратилась председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина. Она подчеркнула, что только единая слаженная работа, взаимовыручка и поддержка может привести команду к победе.

Традиционно участников конкурса ждали четыре испытания.

Во время конкурса «Визитная карточка» команды рассказали о работе своих организаций, поделились своими успехами и наработками.

«Правовой биатлон» позволил участникам конкурса еще раз освежить свои знания Устава и восполнить имеющиеся пробелы в знаниях.

Испытание «Пойми меня» наглядно продемонстрировало, насколько участники команд умеют слышать друг друга и понимать, а также работать на общий результат.

В этом этапе конкурс «Научу за 5 минут» стал практически мастер-классом! Участники рассказали как правильно составить мотивационный профсоюзный буклет, как правильно оформить отпуск до одного года, как строить межличностные взаимоотношения, какие плюсы есть у профсоюзной организации, а также как использовать программу автоматизированного опроса.

По решению жюри победителем второго окружного этапа областного конкурса на лучшую команду территориальной организации Профсоюза «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации.

Победителем второго окружного этапа областного конкурса профсоюзов «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации
Победителем второго окружного этапа областного конкурса профсоюзов «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации
Победителем второго окружного этапа областного конкурса профсоюзов «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации
Победителем второго окружного этапа областного конкурса профсоюзов «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации
Победителем второго окружного этапа областного конкурса профсоюзов «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации
Победителем второго окружного этапа областного конкурса профсоюзов «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации
Победителем второго окружного этапа областного конкурса профсоюзов «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации
Победителем второго окружного этапа областного конкурса профсоюзов «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации
Победителем второго окружного этапа областного конкурса профсоюзов «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации

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