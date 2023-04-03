Победителем второго окружного этапа областного конкурса профсоюзов «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации

В рязанском Дворце детского творчества прошел второй окружной этап областного конкурса на лучшую команду территориальной организации Профсоюза «Вместе мы команда».
За выход в финальный этап боролись команды из Захаровской, Старожиловской, Спасской, Рязанской районных и Рязанской городской организаций Общероссийского Профсоюза образования.
Со словами приветствия к участникам и гостям мероприятия обратилась председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина. Она подчеркнула, что только единая слаженная работа, взаимовыручка и поддержка может привести команду к победе.
Традиционно участников конкурса ждали четыре испытания.
Во время конкурса «Визитная карточка» команды рассказали о работе своих организаций, поделились своими успехами и наработками.
«Правовой биатлон» позволил участникам конкурса еще раз освежить свои знания Устава и восполнить имеющиеся пробелы в знаниях.
Испытание «Пойми меня» наглядно продемонстрировало, насколько участники команд умеют слышать друг друга и понимать, а также работать на общий результат.
В этом этапе конкурс «Научу за 5 минут» стал практически мастер-классом! Участники рассказали как правильно составить мотивационный профсоюзный буклет, как правильно оформить отпуск до одного года, как строить межличностные взаимоотношения, какие плюсы есть у профсоюзной организации, а также как использовать программу автоматизированного опроса.
По решению жюри победителем второго окружного этапа областного конкурса на лучшую команду территориальной организации Профсоюза «Вместе мы команда» стала команда Спасской районной организации.
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