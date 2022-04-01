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Пятница, 1 апреля, 2022

Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина

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Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина

Александр Ильин

В пятницу, 1 апреля, в Рязани были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратились и.о. зампредседателя регионального правительства Валерий Емец, министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, председатель Рязанской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Елена Митина.

«Сегодня мы чествуем талантливых, готовых к переменам, обладающих способностью к нестандартным решениям педагогов. Во время любого профессионального конкурса происходит настолько сильное единение людей одной профессии, такой всплеск энергии, творчества и вдохновения, что этого заряда хватает на длительное время. И вернувшись с конкурса наши участники будут нести эту энергетику в свои коллективы, будут делиться со своими коллегами интересными идеями, проектами, технологиями, которые почерпнули на конкурсе, воспитывать своих малышей с учетом передовых инноваций», – отметила Елена Митина.

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В этом году в Рязанской области заявку на участие в конкурсе подали 32 человек. По результатам заочных испытаний в финал вышли 7 лауреатов.

В очном формате финалисты провели мероприятие с участием детей, ответили на вопросы членов жюри, продемонстрировали своё педагогическое мастерство и приняли участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

По итогам испытаний победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» стала воспитатель скопинского детского сада №2 «Ягодка» Ольга Гаранина. Именно она будет представлять Рязанскую область на Всероссийском этапе конкурса.

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Победительнице, лауреатам и участникам конкурса были вручены дипломы и подарки от министерства образования и молодёжной политики, Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования и партнёров конкурса.

Во время проведения регионального этапа конкурса на сайте РИА «7 новостей» проходило традиционное интернет-голосование за лучшего воспитателя. Победителем стала воспитатель сасовского детского сада №7 Анастасия Коптева.

Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина

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