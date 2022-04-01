Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Ольга Гаранина

В пятницу, 1 апреля, в Рязани были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратились и.о. зампредседателя регионального правительства Валерий Емец, министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, председатель Рязанской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Елена Митина.

«Сегодня мы чествуем талантливых, готовых к переменам, обладающих способностью к нестандартным решениям педагогов. Во время любого профессионального конкурса происходит настолько сильное единение людей одной профессии, такой всплеск энергии, творчества и вдохновения, что этого заряда хватает на длительное время. И вернувшись с конкурса наши участники будут нести эту энергетику в свои коллективы, будут делиться со своими коллегами интересными идеями, проектами, технологиями, которые почерпнули на конкурсе, воспитывать своих малышей с учетом передовых инноваций», – отметила Елена Митина.

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В этом году в Рязанской области заявку на участие в конкурсе подали 32 человек. По результатам заочных испытаний в финал вышли 7 лауреатов.

В очном формате финалисты провели мероприятие с участием детей, ответили на вопросы членов жюри, продемонстрировали своё педагогическое мастерство и приняли участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

По итогам испытаний победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» стала воспитатель скопинского детского сада №2 «Ягодка» Ольга Гаранина. Именно она будет представлять Рязанскую область на Всероссийском этапе конкурса.

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Победительнице, лауреатам и участникам конкурса были вручены дипломы и подарки от министерства образования и молодёжной политики, Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования и партнёров конкурса.

Во время проведения регионального этапа конкурса на сайте РИА «7 новостей» проходило традиционное интернет-голосование за лучшего воспитателя. Победителем стала воспитатель сасовского детского сада №7 Анастасия Коптева.