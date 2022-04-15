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Пятница, 15 апреля, 2022

Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал педагог из Рязани

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Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал педагог из Рязани

7info7

14 апреля в музыкальном театре состоялось подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022». От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова участников приветствовал и.о. заместителя Председателя Правительства региона Валерий Емец.

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В торжественной церемонии приняли участие министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина, руководители РИРО, учреждений образования, педагоги.

И.о. заместителя председателя правительства Рязанской области Валерий Емец выразил слова благодарности участникам за ежедневный вклад в будущее нашего региона — обучение детей.

— Конкурс позволяет проявить себя, показать знания лучших методик преподавания. Конечно, и победители, и все участники достойны самых высоких слов признания. То, что рязанская учительская школа высоко держит знамя профессии учителя, это для нас значимо,- сказал Валерий Емец.

В 2022 году в областном этапе приняли участие 28 педагогов из 26 муниципальных образований Рязанской области. Имя финалиста определило профессиональное жюри под председательством министра образования и молодежной политики региона. Ольга Щетинкина отметила высокий профессионализм участников и творческий подход к выполнению конкурсных заданий, победителю пожелала успехов.

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Обладателем главного приза – журавля, изготовленного мастерами керамики, и звания победитель областного этапа конкурса стал учитель биологии МБОУ «Школа №75» г. Рязани Сергей Горюшкин. Он представит Рязанскую область в финале Всероссийского конкурса «Учитель года -2022».

Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал педагог из Рязани
Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал педагог из Рязани
Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал педагог из Рязани
Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал педагог из Рязани
Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал педагог из Рязани
Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал педагог из Рязани
Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал педагог из Рязани
Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал педагог из Рязани

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