Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал педагог из Рязани

14 апреля в музыкальном театре состоялось подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022». От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова участников приветствовал и.о. заместителя Председателя Правительства региона Валерий Емец.

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В торжественной церемонии приняли участие министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина, руководители РИРО, учреждений образования, педагоги.

И.о. заместителя председателя правительства Рязанской области Валерий Емец выразил слова благодарности участникам за ежедневный вклад в будущее нашего региона — обучение детей.

— Конкурс позволяет проявить себя, показать знания лучших методик преподавания. Конечно, и победители, и все участники достойны самых высоких слов признания. То, что рязанская учительская школа высоко держит знамя профессии учителя, это для нас значимо,- сказал Валерий Емец.

В 2022 году в областном этапе приняли участие 28 педагогов из 26 муниципальных образований Рязанской области. Имя финалиста определило профессиональное жюри под председательством министра образования и молодежной политики региона. Ольга Щетинкина отметила высокий профессионализм участников и творческий подход к выполнению конкурсных заданий, победителю пожелала успехов.

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Обладателем главного приза – журавля, изготовленного мастерами керамики, и звания победитель областного этапа конкурса стал учитель биологии МБОУ «Школа №75» г. Рязани Сергей Горюшкин. Он представит Рязанскую область в финале Всероссийского конкурса «Учитель года -2022».