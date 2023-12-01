Победителем конкурса «Мистер студенчество-2023» стал Николай Чижков из РГАТУ

В пятницу, 1 декабря, в Рязани подвели итоги конкурса «Мистер студенчесвто-2023». Победителем стал Николай Чижков из РГАТУ им. Костычева.

В его пользу в интернет-голосовании свой выбор сделали более 3,5 тысяч человек.

Конкурс проводился в Рязани впервые. В нем приняли участие представители семи вузов области: РГАТУ им. Костычева, РГУ им. Есенина, РязГМУ им. Павлова, АПУ ФСИН, РГРТУ им. Уткина, Филиал «Московский университет имени С.Ю. Витте» в Рязани и Рязанский институт (филиал) «Московского политехнического университета».