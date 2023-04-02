Будущее России в 2023 году популярный эзотерик, победитель шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс описал тремя словами. Их он перечислил изданию Teleprogramma.pro.
Шепс заявил: напряжённость в мире только начинает просыпаться, противоречий будет становиться всё больше. На людей уже совсем скоро могут обрушиться небывалые катаклизмы.
Говоря о будущем России, Александр Шепс назвал три слова: движение, сознание, контакт. Именно под их началом будет протекать жизнь в ближайшем будущем.
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