Победитель «Битвы экстрасенсов» предсказал будущее мира на ближайшие 10 лет

Победитель популярного российского шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа предсказал судьбу мира на ближайшие 10 лет, его прогноз приводит StarHit. По мнению провидца, тяжёлые времена наступают абсолютно для каждого, ведь обостряется борьба за ресурсы, а ещё на пороге нечто страшнее коронавируса.

По мнению Мехди, на протяжении 10 лет в мире будут бушевать ожесточённые военные конфликты, главная цель которых – борьба за ресурсы. Наступит время, когда вода будет стоить так же дорого, как и нефть.

Ещё одна опасность заключается в новом вирусе, который, по словам провидца, окажется страшнее COVID-19. Заболевание будет повреждать нервные клетки.

В ближайшие 10 лет свои позиции на мировой арене укрепят Россия и страны Азии, Европа и США потеряют своё господство.

– Это будет связано с голодом и холодом, с которым они столкнутся, – уверен экстрасенс.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram