Американский телесериал «Мадам госсекретарь» (16+), который завершился в 2019 году, совсем недавно вновь привлёк внимание зрителей по всему миру. Оказалось, в нём предсказаны события, развернувшиеся в мире в реальности через несколько лет после закрытия кинокартины. В их числе — специальная военная операция, завершившаяся в кадре полной победой России. Журналисты издания 360 разобрались, в чём оказались правы создатели сериала и почему киносюжет если не полностью, то сильно совпал с реальность и нашёл вполне угадываемые параллели.

О чём сериал «Мадам госсекретарь»

Телесериал «Мадам госсекретарь» или «Государственный секретарь», транслировавшийся на канале CBS с сентября 2014 по декабрь 2019 года, рассказывает о бывшем аналитике ЦРУ Элизабет Маккорд (актриса Теа Леони), оставившей карьеру сотрудника спецслужб ради работы в науке.

Неожиданно она получает предложение от своего бывшего коллеги по разведывательной деятельности, ставшего президентом США, возглавить Госдепартамент. Прежний руководитель внешнеполитического ведомства погиб при невыясненных обстоятельствах.

Вместе с мужем — религиоведом, совмещающим научную деятельность с работой оперативника в ЦРУ, — и тремя детьми Маккорд переезжает в Вашингтон. Здесь ей предстоит на фоне внутренних политических интриг решать сложные вопросы международной политики. Создательница сериала Барбара Холл искусно соединила три сюжетные линии, представив главную героиню личностью увлечённой и многогранной. На создание образа её вдохновили реальные политические фигуры — Холл сама долгое время работала в Госдепе.

Героиня ведёт сложные переговоры, балансирует между дипломатией и бюрократией, иногда отступая от дипломатических правил ради достижения их целей. Параллельно она противостоит недоброжелателям внутри Белого дома и заботится о своей семье.

Всего было снято шесть сезонов сериала. В первых пяти Элизабет успешно преодолевает внешнеполитические и внутренние кризисы, демонстрируя профессионализм, принципиальность и находчивость. Финальный сезон посвящён её президентской кампании, в результате которой она становится первой женщиной-президентом США.

Внимательные зрители через несколько лет после завершения сериала стали обращать внимание на параллели сюжета и реальных событий, происходящих в мире. В итоге удалось выявить несколько действительно занимательных повторений.

Что предсказал сериал «Мадам госсекретарь»: ядерная сделка с Ираном и снятие торгового эмбарго с Кубы

В кинокартине госсекретарь Маккорд выступает в роли представителя США, ведущего переговоры с Ираном совместно с союзниками и другими государствами о внешнем контроле над его ядерной программой. Дипломат оказывается в сложной ситуации: ей нельзя допустить создания Teграном бомбы, но и чрезмерное давление на иранцев способно сорвать процесс.

Переговоры сопровождаются давлением. Да и в самом Конгрессе США находятся противники соглашения. Несмотря на это, госсекретарь достигает компромисса, однако достигнутая договорённость остаётся крайне неустойчивой и может быть нарушена в любой момент.

Это практически прямая аналогия с реальным ядерным соглашением, заключённым Ираном с группой международных посредников — США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и Германией. В обмен на ограничение ядерной программы с Teграна были сняты международные экономические санкции. Однако соглашение просуществовало лишь три года. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки. В ответ Иран возобновил ядерную программу.

Ещё одна сюжетная линия сериала связана с отменой торгового эмбарго против Кубы, которое действовало более 50 лет. Госсекретарь Элизабет Маккорд поддерживает эту инициативу, аргументируя это тем, что изоляция государства не привела ни к каким результатам.

Против этой инициативы внутри страны выступают консервативные члены Конгресса, не увидевшие достаточных оснований для снятия ограничений. Их неожиданно поддерживает лобби эмигрантов из Флориды, где проживает крупная кубинская диаспора. Ещё одним препятствием на пути нормализации отношений становятся кубинские военные, пытающиеся сорвать прямые переговоры между Гаваной и Вашингтоном. В итоге Маккорд удаётся добиться частичной нормализации связей между двумя странами без полной отмены санкций.

Данный сюжет является художественной интерпретацией внешней политики администрации Барака Обамы. В период его президентства были восстановлены дипломатические отношения с Кубой, налажена ограниченная торговля, сняты запреты на поездки и денежные переводы. Однако против полной отмены торгового эмбарго выступили консервативные конгрессмены, заблокировавшие соответствующий законопроект.

В реальности улучшение отношений оказалось недолгим. Сменившая Обаму администрация Трампа вернулась к жёсткой линии в отношении Кубы, восстановив многие ограничения, включая запрет на поездки и финансовые операции.

Как «Мадам госсекретарь» предсказал спецоперацию России на Украине

Сюжетная линия, связанная с украинским кризисом, начинается с третьей серии второго сезона. Согласно сценарию, ополченцы восточных регионов начинают борьбу с правительством в Киеве. Президент Украины обращается к США за поддержкой и вооружением, но, получив отказ, организует провокацию, чтобы переложить вину за происходящее на Россию.

Госсекретарь Маккорд раскрывает правду и разоблачает главу киевского режима, призывая США не поддаваться на провокацию, чтобы избежать реальных боевых действий и начала Третьей мировой войны. Американский президент прислушивается к ней и требует от Украины пойти на уступки и обеспечить создание автономного государства на юго-востоке. Однако затем в события вмешивается группировка украинских националистов «Богатыри Киева» под руководством Олега Зелински. Этот персонаж появляется в 11-й серии второго сезона под названием «Узел единства».

Глава боевиков организует теракт в Вашингтоне с использованием беспилотников. Зелински представлен как радикальный террорист, цель которого — сорвать любое сотрудничество между Россией и США.

Маккорд настаивает, что за Зелински стоят более могущественные силы, сделавшие его пешкой в своей игре. С самим террористом расправляется американский спецназ в закарпатских лесах. Финальная часть этой истории завершается переговорами в Швейцарии, по итогам которых Россия получает часть территорий, включая Харьков и Одессу. Все новые регионы выделены на карте особым цветом. Кроме того, Запад отменяет все антироссийские санкции.

Из-за фамилии персонажа Зелински и его связи с Украиной зрители годы спустя начали называть сериал «пророческим», проводя параллели между антигероем и реальным украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако на момент выхода сериала он не помышлял о политической карьере и работал в студии «Квартал 95».

Тем не менее, поразительное сходство продолжает будоражить публику. На популярных форумах даже существует обсуждение, посвящённое этой сюжетной линии.

«Сериал кажется провидческим: бои на Украине, хакеры-террористы, война за ресурсы, дезинформация — всё это актуально и сегодня», — написал один из участников дискуссии. Более того, поклонники сериала, уставшие от политических кризисов и глобальных проблем, запустили создали петицию с призывом к авторам создать продолжение проекта. Они пояснили, что современный мир нуждается в сильных личностях, как Элизабет Маккорд. Именно они способны останавливать войны и конфликты мудростью и убеждением.