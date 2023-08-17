Четверг, 17 августа, 2023
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По всей России ищут мигранта, убившего ветерана СВО

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В розыск объявили 24-летнего Караматулло Ашурмахмада, которого подозревают в нападении на 32-летнего ветерана боевых действий Антона Чашкина, сообщило агентство РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 22 июля, когда военного доставили в больницу города Юрюзань. Его привезли из местного бара, где произошла драка. Пострадавшему диагностировали повреждение головного мозга. Он умер 2 августа, не приходя в сознание.

«Чашкин приехал в отпуск с фронта, куда попал осенью по мобилизации», – говорится в публикации.

Выяснилось, что мигрант подошел к нему в баре и назвал «оккупантом». Мужчины договорились поговорить на улице. По дороге злоумышленник ударил Чашкина со спины. Ветеран упал и ударился головой об асфальт. Нападавший скрылся.

Челябинские следователи ужесточили статью в уголовном деле на более тяжкую – «Убийство». У погибшего остался четырехлетний сын.

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