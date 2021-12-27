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Понедельник, 27 декабря, 2021
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По улицам Рязани продолжает курсировать «Забавный Морозобус»

7info

Украшенный новогодней символикой «Забавный Морозобус» вновь выехал на улицы областного центра, чтобы горожане смогли прочувствовать праздничную атмосферу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Рязани. 

На остановках артисты исполняют известные новогодние мелодии. 26 декабря сказочные герои порадовали жителей поселков Соколовка и Мирный.

«Новогодний автобус создает атмосферу волшебства и праздника в эти предновогодние дни. Спасибо администрации города за такой веселый праздник для детей и взрослых», – отмечают в своих аккаунтах жители Мирного.

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Старт проекту «Забавный Морозобус» был дан 25 декабря на площади перед Муниципальным культурным центром. Автобусы со сказочными персонажами будут курсировать по городским улицам в выходные и праздничные дни.

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