По улицам Рязани продолжает курсировать «Забавный Морозобус»

Украшенный новогодней символикой «Забавный Морозобус» вновь выехал на улицы областного центра, чтобы горожане смогли прочувствовать праздничную атмосферу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

На остановках артисты исполняют известные новогодние мелодии. 26 декабря сказочные герои порадовали жителей поселков Соколовка и Мирный.

«Новогодний автобус создает атмосферу волшебства и праздника в эти предновогодние дни. Спасибо администрации города за такой веселый праздник для детей и взрослых», – отмечают в своих аккаунтах жители Мирного.

Реклама

Старт проекту «Забавный Морозобус» был дан 25 декабря на площади перед Муниципальным культурным центром. Автобусы со сказочными персонажами будут курсировать по городским улицам в выходные и праздничные дни.