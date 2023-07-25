По следам Головнина: рязанские путешественники отправляются в экспедицию на Дальний Восток 

25 июля в Рязанском музее путешественников прошла пресс-конференция, посвящённая началу экспедиции «Спасти капитана».

Команда Рязанского областного отделения Русского географического общества во главе с Героем России Михаилом Малаховым 26 июля отправляется в экспедицию на Дальний Восток. Помогать в выполнении поставленных задач путешественникам будут студенты РГУ имени С. А. Есенина.

Посвящена экспедиция мореплавателю, руководителю кругосветных экспедиций, уроженцу Рязанской области Михаилу Головнину. В 1811 году во время проведения географических исследований на Курильских островах он был захвачен в плен японцами. Это произошло на острове Кунашир. Помощникам Головнина Петру Рикорду и Никандру Филатову понадобилось около двух лет, чтобы освободить капитана из плена. После вызволения первооткрывателя власти Японии решили пересмотреть свою политику об изоляции от внешнего мира, а этот случай стал первым, когда иностранец оказался освобождён из японского плена.

В ходе обсуждения планов, которые предстоит реализовать в рамках предстоящей экспедиции, Михаил Малахов отметил: географическое общество занимается не туристическими экспедициями, а, прежде всего, научными. Каждый проект, каждое новое путешествие требуют серьёзных архивных проработок, изучения и погружения в тему. Иногда путешественники проходят по абсолютно новым незнакомым маршрутам. В итоге — о своих наблюдениях, открытиях им предстоит рассказать в двух версиях: научной (исследования войдут в основу научных трудов) и популярной (для простых людей, интересующихся географией и историей).

В этот раз путешественникам предстоит посетить на Сахалине, Кунашире и Итурупе места, связанные с историей Михаила Головнина, встретиться с местными жителями, обменяться с ними историями, сувенирами, совершить восхождение на вулкан Головнина и Менделеева, гору Юнона (там доснимут фильм, который планируют показать этой осенью в одном из рязанских кинотеатров). Участники экспедиции посетят реки Рикорда, Филатова, Головнина и другие знаковые места на Курилах. Важной станет встреча с жителями Южно-Курильска и села Головнино, на которых обсудят возможность реализации совместных проектов по сохранению сведений о российских мореплавателях и первопроходцах.

Возвращение домой экспедиция планирует 15-16 августа.