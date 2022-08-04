По Рязани прокатилась волна сообщений о минировании.

Сообщения о минировании стали поступать сегодня утром в гостиницы города. В экстренные службы поступало очень много звонков о минировании рязанских отелей и гостиниц. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Известно об эвакуации из нескольких гостиниц:

гостиница «Атлантик» на улице Ленина;

гостиница «Ловеч спорт» на улице Колхозной;

отель «Старый город» на улице Мюнстерской;

отель «Амакс» на Первомайском проспекте;

гостиница «Пик» на улице Есенина.

В театре кукол тоже прошла эвакуация. Об этом сообщили РЗН.Инфо очевидцы. По их словам, к зданию театра приезжала скорая помощь.