По Рязани прокатилась волна сообщений о минировании.
Сообщения о минировании стали поступать сегодня утром в гостиницы города. В экстренные службы поступало очень много звонков о минировании рязанских отелей и гостиниц. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Известно об эвакуации из нескольких гостиниц:
гостиница «Атлантик» на улице Ленина;
гостиница «Ловеч спорт» на улице Колхозной;
отель «Старый город» на улице Мюнстерской;
отель «Амакс» на Первомайском проспекте;
гостиница «Пик» на улице Есенина.
В театре кукол тоже прошла эвакуация. Об этом сообщили РЗН.Инфо очевидцы. По их словам, к зданию театра приезжала скорая помощь.