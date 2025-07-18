По программе местных инициатив в Рязани расширят дорогу и установят освещение на улице Птицеводов

На улице Птицеводов в Рязани расширят дорогу, обустроят тротуары и установят освещение. Работы проведут в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

18 июля в посёлке Юбилейный прошла встреча местных жителей с представителями подрядной и проектной организаций, которая скоро приступит к ремонту дороги в рамках реализации проектов местных инициатив. Во встрече также приняли участие представители структурных подразделений администрации города и депутатского корпуса. По проекту благоустройства территории рядом с домом №4 по ул. Птицеводов по инициативе ТОС «Птичник» состоится расширение участка дороги, обустройство тротуара, установка освещения.

Участники встречи обсудили план-график работ и особенности проекта. Особо остановились на вопросе сохранения для жителей возможности проезда к домам во время ремонта. Срок выполнения работ по контракту – до 15 августа.

Инициативная группа жителей и активисты ТОС «Птичник» ранее уже принимали участие в программе поддержки местных инициатив. Несколько лет назад успешно состоялась реализация значимого проекта – обустройство тротуарной дорожки к школе и лестничного спуска.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков отмечал, что в 2025 году в регионе реализуют 225 проектов местных инициатив. В населённых пунктах в рамках программы появляются детские площадки, благоустраиваются дворы и парки, ремонтируются дороги. При этом «люди сами, сообща, вместе с соседями придумывают идеи и проекты», а область помогает воплотить их в жизнь.