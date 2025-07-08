По поручению Павла Малкова в селе Ленино Александро-Невского района до 1 ноября откроют станцию водоподготовки

По поручению Губернатора Рязанской области Павла Малкова в крупном селе Ленино Александро-Невского района до 1 ноября будет смонтирована и запущена в работу новая станция водоподготовки. Об этом стало известно на заседании Правительства 8 июля.

Глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков доложил о том, что сметная документация готова, пройден конкурсный отбор в министерстве ТЭК и ЖКХ области. После выделения денежных средств конкурсная документация сразу будет направлена в центр закупок. Запуск новой станции водоподготовки решит проблему с качеством воды в селе, которая сейчас значительно превышает нормативы по уровню железа и другим показателям.

Глава администрации Скопинского района Михаил Ромодин доложил о результатах рассмотрения обращения из соцсетей по поводу проведения центрального водоснабжения 96-летней вдове инвалида Великой Отечественной войны в деревне Ивановка. В настоящий момент приобретаются необходимые материалы, работы планируется завершить до 1 августа 2025 года.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов, комментируя вопрос жителя города из соцсетей, сообщил о ходе ремонта проезжей части на улице Великанова в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его проведут до 1 октября после капремонта теплотрассы.

«Подход правильный: сначала ремонт коммуникаций, потом уже дороги, чтобы не было двойных работ. Обращаю на это внимание всех глав администраций. Минтранс региона прошу учитывать при выделении денежных средств на ремонт дорог состояние инженерных коммуникаций под ними и держать на контроле этот вопрос», – сказал Губернатор.

В ходе заседания регионального Правительства был одобрен порядок оказания финансовой поддержки гражданам, занятых на временных и общественных работах по направлению службы занятости. Сумма выплаты составит от полуторного до двухкратного размера минимального пособия по безработице. Финансирование осуществляется по программе развития сферы занятости. Кроме того, утвержден законопроект, определяющий порядок оказания услуг при организации комплексной реабилитационной помощи детям с инвалидностью в возрасте до трех лет. Нормативно закрепляется совместная работа министерства труда и социальной защиты населения, министерства образования и министерства здравоохранения региона. Рязанская область стала второй в стране после московской области, где это реализовано.