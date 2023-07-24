Понедельник, 24 июля, 2023
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По подозрению в сбыте фальшивых денег в Рязани задержали двух жителей Москвы

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Фото: пресс-служба МВД Рязанской области

В Москве задержали двух мужчин, которые подозреваются в сбыте поддельных денежных купюр в Рязани.

Как сообщает пресс-служба областного МВД, ранее в полицию поступали заявления из разных районов города о массовом обнаружении подозрительных пятитысячных купюр. Экспертиза показала, что деньги являются фальшивыми.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к противозаконному обороту денег причастны двое жителей Москвы: 19-летний молодой человек был задержан по месту проживания, а его 26-летний сообщник – в метро. 

Предварительно установлено, что злоумышленники приобрели поддельные банкноты бесконтактным способом с помощью «даркнета». Приехав на такси в Рязань, они на самокатах объехали несколько магазинов, расплатились 14 фальшивками за покупки и вернулись в Москву.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ  (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

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