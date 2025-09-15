По одномандатным округам в Рязанскую облдуму прошли только представители «Единой России» 

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах в Рязанскую областную Думу по одномандатным округам. В них победили исключительно представители партии «Единая Россия».

Наибольший интерес для многих представлял избирательный округ №13, где в выборах участвовал экс-депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин. На этот раз он представлял партию «Справедливая Россия — За правду». В региональный парламент Шерин попасть не сумел, он уступил Дмитрию Репникову.

С учётом результатов выборов по партийным спискам, в облдуме будут представлены 35 депутатов от «Единой России», двое от ЛДПР и один от КПРФ.