По нескольким адресам в Рязани на целый день отключат холодную воду

Отключение холодной воды и снижение её подачи по некоторым адресам произойдёт в Рязани в среду, 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина – работы на водопроводе. Ремонт начнётся в 09.00 и завершится в 00.00 15 сентября.

Касимовское шоссе дом 27, дом 29 корпус 1, дом 29 корпус2, дом 32, дом 32 корпус1, дом 32 корпус3, дом 32 корпус4, дом 32 корпус5, дом 32 корпус8, дом 35, дом 49;

улица Панферовский переулок дом 1, дом 10, дом 13, дом 14, дом 2, дом 4;

улица Быстрецкая, дом 9 корпус1 , дом 9.

Снижена подача холодной воды по адресам:

улица Касимовское шоссе, с дома 8 по дом 20, с дома 1 по дом 45,

микрорайон Кальное, улица Новая, улица Грибоедова, улица Щедрина, улица Затинная, улица Скоморошинская, пл. 26 Бакинских комиссаров, улица Подгорная, улица Введенская, улица Есенина, улица Ленина, улица Полевая, улица Радищева, улица Свободы, улица Вознесенская, улица Фирсова, улица Лермонтова, улица Урицкого, пр. Грибоедова, пр. Щедрина, проезд Речников, площадь Театральная, дом 1, дом 3, дом 5, Торговый городок, улица Солотчинское шоссе, дом 4, Окский пр, дом 2б, улица Попова, улица Радиозаводская, 1-ый Совхозный проезд, улица Гражданская, с дом1 по дом 29, с дом 4 по дом 22, улица Лермонтова, дом 5/1, дом 9а, пл. Попова, 1-й — 2-й проезды Новой, 1-ый Гражданский проезд, улица Совхозная, улица 8-е Марта, улица Электрозаводская.

Подвоз воды будет обеспечен с 10.00 до 22.00 по адресам: улица Касимовское шоссе, дом 32 корпус5 , улица Циолковского, дом 9.