По наставлению Пушкина: история любви молодоженов из Рязани

Сергей и Анастасия из Рязани сыграли свадьбу. Историей их любви поделилась руководитель ЗАГС области Елена Сорокина.

Сергей впервые заметил Анастасию в университете, когда она прихорашивалась перед зеркалом. Но подойти к ней молодой человек не решился.

Спустя 2–3 года в электричке Сергей заступился за девушку, к которой приставал пьяный мужчина. Оказалось, что у той есть «свободная» подруга. На фото Сергей увидел знакомое лицо той самой «девушки перед зеркалом». Написал, поздравил с 8 Марта, но через какое-то время Настя перестала отвечать. «Не понравился я ей, наверное», — решил Сергей.

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Тогда Сергей решил пойти «пушкинским» путем, помните: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Он стирает все свои сообщения. Тут же получает ответ на свой поступок: «Некультурно удалять сообщения».

Так началась история двух молодых людей. Поздравляем Сергея и Анастасию, желаем им долгой и счастливой жизни.