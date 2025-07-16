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Новости мира

По My Little Pony снимут игровой фильм с живыми актёрами

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Издание Variety сообщило, что по франшизе My Little Pony («Мой маленький пони») готовится игровой фильм. Дата его выхода пока неизвестна.

Производством адаптации занимаются студии Hasbro Entertainment и Amazon. В фильме появятся живые актёры, а пони будут созданы с помощью компьютерной графики.

Франшиза My Little Pony основана на серии игрушек, выпущенной компанией Hasbro в 1980 году. С тех пор вышло пять мультсериалов и девять полнометражных фильмов о дружбе разноцветных пони. Экранизации приобрели огромную армию поклонников по всему миру. 

Самым популярным шоу стала серия «Мой маленький пони: Дружба – это чудо», которая выходила с 2010 по 2019 год на канале The Hub.

Новый фильм станет первой попыткой адаптировать франшизу в формате live-action. Hasbro продолжает активно развивать стратегию по экранизации своих ключевых брендов.

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