По My Little Pony снимут игровой фильм с живыми актёрами

Издание Variety сообщило, что по франшизе My Little Pony («Мой маленький пони») готовится игровой фильм. Дата его выхода пока неизвестна.

Производством адаптации занимаются студии Hasbro Entertainment и Amazon. В фильме появятся живые актёры, а пони будут созданы с помощью компьютерной графики.

Франшиза My Little Pony основана на серии игрушек, выпущенной компанией Hasbro в 1980 году. С тех пор вышло пять мультсериалов и девять полнометражных фильмов о дружбе разноцветных пони. Экранизации приобрели огромную армию поклонников по всему миру.

Самым популярным шоу стала серия «Мой маленький пони: Дружба – это чудо», которая выходила с 2010 по 2019 год на канале The Hub.

Новый фильм станет первой попыткой адаптировать франшизу в формате live-action. Hasbro продолжает активно развивать стратегию по экранизации своих ключевых брендов.