По факту гибели рабочего в Милославском районе возбудили уголовное дело

В Милославском районе в результате несчастного случая погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Рязанской области.

Во вторник, 16 июля, в поселке Центральном Милославского района 61-летний слесарь-сантехник местного предприятия продувал канализационную магистраль. Внезапно ему стало плохо, он упал в открытый ствол шахты колодца, где и умер. Двое его коллег попытались спасти мужчину, но сами отравились канализационными газами и попали в медицинское учреждение. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

Скопинский МСО СУ СК России возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ).