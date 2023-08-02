Среда, 2 августа, 2023
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По делу о хищениях в рязанской Академии ФСИН задержан экс-руководитель Александр Крымов

7info

Бывший руководитель Академии ФСИН, которая находится в центре Рязани, задержан по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Во вторник, 1 августа, судья Басманного районного суда Москвы Н. Дударь отправил Крымова под домашний арест до 1 октября. Следствие просило взять обвиняемого под стражу.

Уголовное дело в отношении Крымова и неназванных лиц возбуждено Следственным комитетом 9 апреля 2019 года. По версии следствия, имел место факт присвоения денежных средств Академии ФСИН России, выделенных на выплату премий сотрудникам.

В последнее время Александр Крымов возглавлял Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

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