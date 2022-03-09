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Среда, 9 марта, 2022

По центру Рязани проехала колонна военной техники

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По центру Рязани проехала колонна военной техники

7info7

В центре Рязани засняли колонну военной техники. Видео 7info 9 марта прислал очевидец.

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Технику засняли на улице Солнечной в 13 часов.

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