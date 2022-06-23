По 90% заявок на догазификацию в Рязанской области заключены договоры

«Газпром газораспределение Рязанская область» принял от жителей региона 3703 заявки, из них 3333 переведены в договоры. По мере готовности домовладений потребителей подключают к газу. Сейчас уже подключено 331 домовладение. Газовые сети подведены к границам более 1200 участков. Об этом сообщила пресс-служба компании.

До границ участка газ подводят бесплатно. Собственник за свой счёт приобретает газовое оборудование и проводит газ по участку.

Подать заявку на догазификацию можно в МФЦ, на портале Единого оператора газификации, через Госуслуги, на сайте компании или в отделениях газораспределительной организации по месту жительства.

В плане догазификации в Рязанской области свыше 6 тысяч домовладений.