Площадку для запуска дронов в зоне СВО назвали в честь Касимова

Российские военные назвали площадку для запуска дронов в зоне СВО в честь рязанского города. Об этом корреспондент Григорий Вдовин рассказал в своём сюжете для канала Россия 1.

Вдовин показал работу операторов беспилотников. По его словам, одна из площадок в ДНР, с которой производится запуск дронов, носит название “Касимов” в честь старинного русского города. С этой площадки запускают “Молнии-2”. Они собираются всего за 10 минут и при попутном ветре могут лететь 60-80 км без потери управления.

Журналист также рассказал, что пилоты и корректировщики дронов находятся на удалении от места запуска дронов.