Площадь природного пожара в Ростовской области увеличилась до 136 га

В Ростовской области площадь природного пожара увеличилась до 136 га, сообщило утром 16 августа МЧС России.

В Усть-Донецком районе лесной пожар повредил 34 строения, людей пришлось эвакуировать в пункт временного размещения. К счастью, обошлось без пострадавших.

В тушении огня задействованы самолёт-амфибия Бе-200ЧС, вертолёт Ми-8, самолёт Ил-76. На земле с огнём борются 300 человек, задействовано 90 единиц техники.

По данным РИА Новости, пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, огонь охватил 34 строения в станице Верхнекундрюченская.