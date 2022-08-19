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Площадь лесных пожаров в Рязанской области превысила 6 тысяч гектаров

«Авиалесохрана» опубликовала 19 августа сведения о площади лесных пожаров. Она превысила 6 тысяч гектаров, сообщили в ведомстве.

В сводке за ночь указаны 3 пожара на землях лесного фонда, площадь, пройденная огнём, составляет 6012 га.

Отметим, что из-за природных пожаров режим ЧС ввели в двух районах Рязанской области – Спасском и Клепиковском. Помощь в тушении огня оказывает столичная техника, пожары из других регионов, военные.

По факту бедствия организованы проверки, возбуждено уголовное дело.

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