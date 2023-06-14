Пляжи Рязани готовы к купальному сезону

На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы депутаты обсудили подготовку пляжей к эксплуатации в летний период 2023 года и мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

По информации управления благоустройства города с 1 июня на территории города готовы к эксплуатации четыре городских пляжа: на Борковских карьерах № 1, № 2, № 3, на реке Старица в микрорайоне Солотча в районе Лысой горы. Все городские пляжи укомплектованы штатом из матросов-спасателей, медработников, уборщиков, имеют оборудованные спасательные посты и медицинские пункты, санитарно-гигиеническое и пляжное оборудование.

Также депутаты обсудили информацию администрации города о принимаемых мерах по усилению безопасности в образовательных учреждениях Рязани.