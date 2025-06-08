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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости России

«Пляски на гробах»: Коц предупредил о провокации Зеленского с телами погибших

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Владимир Зеленский может устроить провокацию с обменом телами погибших военных, предположил военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Накануне Киев отказался забирать первую партию тел своих солдат, которая прибыла в район обмена.

Журналист озвучил три версии событий. По его мнению, украинские морги банально переполнены и не смогут вместить шесть тысяч тел. Другая возможная причина — продолжающийся подсчет средств, которые предстоит выплатить семьям погибших.

«Либо, что более вероятно, готовят очередную провокацию, чтобы создать в медиапространстве шум, под который можно будет по-тихому обменяться телами», — отметил Коц.

По его мнению, это отвлечет украинское общество и позволит избежать вопросов, почему погибших так много.

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