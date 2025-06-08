«Пляски на гробах»: Коц предупредил о провокации Зеленского с телами погибших

Владимир Зеленский может устроить провокацию с обменом телами погибших военных, предположил военкор Александр Коц в телеграм-канале.
Накануне Киев отказался забирать первую партию тел своих солдат, которая прибыла в район обмена.
Журналист озвучил три версии событий. По его мнению, украинские морги банально переполнены и не смогут вместить шесть тысяч тел. Другая возможная причина — продолжающийся подсчет средств, которые предстоит выплатить семьям погибших.
По его мнению, это отвлечет украинское общество и позволит избежать вопросов, почему погибших так много.
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